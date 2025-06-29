Пенсии 2025: кому повысят выплаты с 1 июля

В июле пенсионеры получат возрастные надбавки, и отдельные категории могут рассчитывать на помощь ООН.

В 2025 году украинским пенсионерам повысили выплаты благодаря плановой индексации в марте. Части из них – работающим пенсионерам – увеличили начисления с апреля, но из-за особенностей отчетности, новые суммы пенсий поступили на счета в июне после пересчета доплат за апрель и май.

В июле 2025 года выплаты продолжат доначислять работающим пенсионерам, отметил в комментарии Delo.ua адвокат по пенсионному праву ЮК "Мережа права" Андрей Дзись.

570 грн – для старше 80 лет;

– для старше 80 лет; 456 грн – для тех, кому исполнилось от 75 лет;

– для тех, кому исполнилось от 75 лет; 300 грн – для лиц старше 70 лет.

Эта выплата начисляется ежемесячно автоматически при достижении лицом соответствующего возраста – однако при условии, что размер пенсии не превышает 10340 грн.

После этого массовых перерасчетов пенсий в этом году не планируется, однако дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля.

Дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров

Дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.

Как отметили в паблике программы, благодаря этой программе более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно. Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

Как зарегистрироваться на выплаты от КПН ООН.

Программа охватывает приграничные регионы – Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.

Подавать заявки или регистрироваться не нужно – пособие будет выплачено автоматически так же, каким выплачивают пенсию или социальные выплаты. Выплаты будут начислены на банковскую карту или через Укрпочту.

Инфографика: ВПП ООН

Выплаты от ВПП ООН на этих территориях получат:

пенсионеры;

люди без права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Важное условие: в течение проекта получатели не должны получать пособия на жительство для ВПЛ, а также пособий от других международных организаций.

Подавать заявки или регистрироваться не нужно — пособие выплачивается автоматически тем же способом, каким лицо получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).

Ранее Delo.ua писало о том, что Гетманцев предлагает повысить минимальную пенсию до 4000 грн.