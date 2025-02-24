В начале четвертого года войны примерно 5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия, а наибольшие потребности в доступности продуктов питания наблюдаются в прифронтовых районах.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН

По данным организации, миллионы украинцев вынуждены сокращать потребление пищи, голодать или брать средства в долг, чтобы прокормить семью.

Отмечается, что 54% жителей Херсона сталкиваются с умеренной или тяжелой формой недостатка продовольствия. В Запорожской области этот показатель составляет 43%, а в Донецкой – 39%.

В противоположность, Киевская, Львовская и Ровенская области имеют самый низкий показатель, где менее 7% населения нуждаются в помощи в сфере продовольственной безопасности.

Кроме того, вблизи линии фронта, коммерческие цепи поставки нарушены, инфраструктура часто повреждена или уничтожена, а рабочих мест и возможностей заработка значительно не хватает. Там, где магазины работают и имеют достаточное количество продуктов, большая часть населения не может позволить себе приобрести питательную пищу из-за роста цен. В прошлом году стоимость основных продуктов выросла на 25 процентов, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое.

"Семьи в прифронтовых областях Украины вынуждены каждый день думать о том, как обеспечить себя. Они борются за то, чтобы каждый день иметь еду на столе. Пока мы надеемся на устоявшийся мир в стране, которую называют житницей мира, мы имеем реальность, в которой гуманитарная помощь является спасением для миллионов людей". подчеркнул Ричард Рейган, директор ВПП ООН в Украине.

Он добавил, что организация продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь почти 1,5 миллионам украинцев, преимущественно в прифронтовых областях.

СПРАВКА:

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая спасает жизнь в чрезвычайных ситуациях и использует продовольственную помощь для построения пути к миру, стабильности и процветания для людей, восстанавливающихся после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.

Напомним, в 2025 году Организация Объединенных Наций планирует привлечь более $2,6 млрд для гуманитарных нужд украинцев.

Также агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 3,6 миллионов долларов на финансирование программы денежной помощи отдельным категориям украинцев.