ООН выделяет дополнительные $3,6 млн на поддержку прифронтовых территорий

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 3,6 миллиона долларов на финансирование программы денежной помощи отдельным категориям населения для подготовки к зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Финансирование программы

Это уже второе увеличение финансирования программы международным донором. Ранее бюджет программы был повышен с 30 до 37 миллионов долларов, что позволило оказать помощь около 71 тысяч домохозяйств.

Учитывая большой спрос со стороны уязвимых семей, УВКБ ООН решило увеличить бюджет программы до 40,6 миллиона долларов. Это дополнительное финансирование позволит оказать поддержку еще 7 тысяч домохозяйств, проживающих на прифронтовых территориях.

"Благодаря дополнительному финансированию нам удастся охватить помощью еще больше домохозяйств, нуждающихся в поддержке в этот зимний период", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Кому предусмотрена помощь

Программа предусматривает единовременные выплаты в размере 21 тысячи гривен для приобретения твердого топлива уязвимыми домохозяйствами, проживающими в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что ООН увеличит финансирование помощи прифронтовым территориям на закупку дров и угля.