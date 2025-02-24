На початку четвертого року війни приблизно 5 мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, а найбільші потреби у доступності продуктів харчування спостерігаються у прифронтових районах.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН

За даними організації, мільйони українців змушені скорочувати споживання їжі, голодувати, або брати кошти в борг, щоб прогодувати сім’ю.

Зазначається, що 54% жителів Херсонщини зіштовхуються з помірною або важкою формою нестачі продовольства. У Запорізькій області цей показник становить 43%, а в Донецькій – 39%.

На противагу, Київська, Львівська та Рівненська області мають найнижчий показник, де менше ніж 7% населення потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки.

Крім того, поблизу лінії фронту, комерційні ланцюги постачання порушені, інфраструктура часто пошкоджена або знищена, а робочих місць та можливостей заробітку значно бракує. Там, де магазини працюють та мають достатню кількість продуктів, велика частина населення не може дозволити собі придбати поживну їжу через зростання цін. Минулого року вартість основних продуктів зросла на 25 відсотків, а деякі основні овочі подорожчали більш ніж удвічі.

"Сім’ї в прифронтових областях України змушені щодня думати про те, як забезпечити себе. Вони борються за те, аби щодня мати їжу на столі. Поки ми сподіваємося на сталий мир у країні, яку називають житницею світу, ми маємо реальність, у якій гуманітарна допомога є порятунком для мільйонів людей". наголосив Річард Рейган, директор ВПП ООН в Україні.

Він додав, що організація продовжує щомісяця надавати продовольчу та грошову допомогу майже 1,5 мільйонам українців, переважно в прифронтових областях.

ДОВІДКА:

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка рятує життя в надзвичайних ситуаціях та використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, які відновлюються після конфліктів, стихійних лих та наслідків зміни клімату.

Нагадаємо, 2025 році Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад $2,6 млрд для гуманітарних потреб українців.

Також агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділяє додаткові 3,6 мільйона доларів на фінансування програми грошової допомоги окремим категоріям українців.