В июне большинство пенсионеров получат надбавки: кого это касается

В июне 2025 года повышенные выплаты получат пенсионеры, которые будут иметь право на возрастную надбавку. Также заработают другие пенсионные нововведения — будет упрощен порядок получения пенсий для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВТО.

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В июне 2025 года в Украине вырастут пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан.

Более 630 тысяч работающих пенсионеров получат в этом месяце в соответствии с пересчетом, выполненным в апреле и мае, сообщает Delo.ua.

Это повышение касается всех пенсионеров, которые после ухода на пенсию имеют трудовой стаж, не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2025 года. Кроме того, в июне будет начислена надбавка к пенсии по возрасту, отметил в эфире национального телемарафона первый заместитель председателя комитета ВР по социальной политике Михаил Цымбалюк.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

По его словам, июньские надбавки получат почти все категории пенсионеров. В первую очередь те, кто достиг 70 лет и старше.

Доплаты начислят автоматически – без обращения в Пенсионный фонд:

пенсионерам в возрасте 70–74 лет выплатят надбавку +300 грн,

пенсионерам 75-79 лет — +456 грн,

пенсионерам 80+ лет — +570 грн.

"Также работающие пенсионеры, имеющие большой стаж (женщины более 30 лет, мужчины — более 35 лет), за каждый год сверхнормированной работы получат надбавку в 1% от прожиточного минимума — 236 гривен. Это немного, но через несколько лет стажа набегает определенная сумма", — пояснил Цымбалюк.

Одинокие пенсионеры 80+, нуждающиеся в уходе, могут оформить помощь к пенсии +944 грн. Однако для этого, кроме заявления, следует предоставить справку от экспертной комиссии о необходимости ухода.

Почетным донорам-пенсионерам предусмотрена доплата +292 грн ежемесячно.

"Граждане, проживающие на территориях, где ведутся боевые действия и имеют пенсию ниже 3250 гривен, ООН доплачивают эту разницу, но не менее 100 гривен".

В большинстве случаев за доплатами обращаться не нужно – это будет сделано автоматически, кроме случаев, когда требуется уход или если они имеют статус репрессированного лица за независимость – там существенная доплата 4200 гривен. В этих двух случаях необходимо с документами и заявлением обращаться в Пенсионный фонд, отметил Цымбалюк.

Как изменился порядок получения пенсий для ВПЛ, украинцев за границей и на ВТО

Кроме того, правительство приняло ряд пенсионных изменений, устанавливающих единые условия выплаты для всех граждан Украины, независимо от их местонахождение: в Украине, на ТОТ или за границей.

Во-первых, теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Сбербанка, как было до этого.

Во-вторых, для получения пенсионных выплат граждане, проживающие за границей или проживающие на временно оккупированных территориях, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно проходить ежегодно до 31 декабря.

В-третьих, кроме того, если пенсионеры проживают на ВТО, они должны совершать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Выплата пенсий гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях (ТОТ), и выехавшим из ТОТ, производится при подтверждении информации о неполучении выплат от РФ.

Как писало Delo.ua на прошлой неделе, в Украине выросла средняя зарплата по начислению пенсий.

Также сообщалось, что Гетманцев предлагает повысить минимальную пенсию до 4000 грн.