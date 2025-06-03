У червні більшість пенсіонерів отримають доплати: кого це стосується

У червні 2025 року підвищені виплати отримають ті пенсіонери, які матиме право на вікову надбавку. Також запрацюють інші пенсійні нововведення - буде спрощено порядок отримання пенсій для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ.

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У червні 2025-го в Україні зростуть пенсійні виплати для кількох категорій громадян.

Понад 630 тисяч працюючих пенсіонерів отримають цього місяця відповідно до перерахунку виконаного у квітні і травні, повідомляє Delo.ua.

Це підвищення стосується усіх пенсіонерів, які після виходу на пенсію мають трудовий стаж, не менше 24 місяців станом на 1 березня 2025 року. Окрім того, у червні буде нарахована надбавка до пенсії за віком, зазначив в ефірі національного телемарафону перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

За його словами, червневі надбавки отримають майже всі категорії пенсіонерів. У першу чергу ті, хто досяг віку 70 років і більше.

Доплати нарахують автоматично - без звернення до Пенсійного фонду:

пенсіонерам віком 70–74 роки виплатять надбавку +300 грн,

пенсіонерам 75–79 років — +456 грн,

пенсіонерам 80+ років — +570 грн.

"Також працюючі пенсіонери, які мають великий стаж (жінки понад 30 років, чоловіки - понад 35 років), за кожен рік наднормованої роботи отримають надбавку в 1% від прожиткового мінімуму - 236 гривень. Це небагато, але за кілька років стажу набігає певна сума", - пояснив Цимбалюк.

Самотні пенсіонери 80+, які потребують догляду, можуть оформити допомогу до пенсії +944 грн. Проте для цього, окрім заяви, потрібно надати довідку від експертної комісії про необхідність догляду.

Почесним донорам-пенсіонерам передбачено доплати +292 грн щомісячно.

"Громадяни, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії і мають пенсію нижче 3250 гривень, ООН доплачують цю різницю, але не менше 100 гривень.

У більшості випадків за доплатами звертатися не потрібно - це буде зроблено автоматично, крім випадків, коли потрібен догляд або якщо вони мають статус репресованої особи за незалежність - там суттєва доплата 4200 гривень. У цих двох випадках необхідно з документами та заявою звертатися до Пенсійного фонду, наголосив Цимбалюк.

Як змінився порядок отримання пенсій для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ

Окрім того, уряд ухвалив низку пенсійних змін, які встановлюють єдині умови виплати для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

По-перше, відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

По-друге, для отримання пенсійних виплат громадяни, які проживають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

По-третє, крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Виплата пенсій громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), та тим, які виїхали з ТОТ, проводиться за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від рф.

Як писало Delo.ua минулого тижня, в Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій.

Також повідомлялось про те, що Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн.