В Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій: який показник

Середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 гривень 19 копійок.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Зазначається, що відомством 26 травня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року.

Він становить 19 856 гривень 19 копійок.

Це офіційне значення є одним із ключових параметрів для розрахунку розміру пенсій.

Зауважимо, що у порівнянні з попередніми місяцями 2025 року спостерігається поступове зростання показника. У січні він становив 18 660 гривень 32 копійки, у лютому – 18 589 гривень 38 копійок, у березні 19 430 грн 52 коп.

Які пенсії отримують українці

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Втім інфляціяза цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Крім того, деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.