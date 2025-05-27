В Украине выросла средняя зарплата для начисления пенсий: какой показатель

Средний размер заработной платы в апреле, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19856 гривен 19 копеек.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что ведомством 26 мая 2025 утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за апрель 2025 года.

Он составляет 19856 гривен 19 копеек.

Это официальное значение является одним из ключевых параметров для расчета размера пенсий.

Заметим, что по сравнению с предыдущими месяцами 2025 наблюдается постепенный рост показателя. В январе он составлял 18 660 гривен 32 копейки, в феврале – 18 589 гривен 38 копеек, в марте 19 430 грн. 52 коп.

Какие пенсии получают украинцы

1 апреля состоялся автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют равные правила для повышения выплат.

После индексации средняя пенсия составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились. Кроме того, некоторые категории граждан не ощутят повышения выплат через правовую коллизию. Почему так происходит, разбиралось Delo.ua.