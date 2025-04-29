В Украине выросла средняя зарплата для начисления пенсии

Пенсионный фонд Украины 25 апреля 2025 утвердил показатель средней заработной платы за март, который используется для расчета пенсий. Он составляет 19430 грн 52 коп.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что в соответствии с официальными данными, средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, в марте составляет 19 430 гривен 52 копейки.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденный показатель учитывается при исчислении пенсий гражданам. Это официальное значение является одним из ключевых параметров для расчета размера пенсий

Заметим, что по сравнению с предыдущими месяцами 2025 наблюдается постепенный рост показателя. В январе он составлял 18 660 гривен 32 копейки, в феврале – 18 589 гривен 38 копеек .

Какие пенсии получают украинцы

1 апреля состоялся автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют равные правила для повышения выплат.

После индексации средняя пенсия составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились. Кроме того, некоторые категории граждан не ощутят повышения выплат через правовую коллизию. Почему так происходит, разбиралось Delo.ua.