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Добровольное пенсионное страхование: за январь-март заключено более 2000 договоров

пенсионеры, мужчина, женщина, парк, деревья
Украинцы активно заключают договоры о добровольном пенсионном страховании. / Pixabay

За первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Из 2050 договоров 1840 соглашений граждане заключили за себя и 210 – в пользу других лиц.

Всего в системе добровольных страховых взносов было осуществлено 7686 платежей: 6624 – за себя и 1062 – в пользу других лиц. Уплачено в размере минимального страхового взноса (1760 грн) 5195 платежей. За первые три месяца в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

С момента реализации сервиса (6 марта 2023) через веб-портал электронных услуг ПФУ заключено 8447 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, по которым осуществлено около 35 тысяч платежей на общую сумму 82,5 миллионов гривен.

Фото 2 — Добровольное пенсионное страхование: за январь-март заключено более 2000 договоров

Напомним, в январе-феврале 2025 года доходы Пенсионного фонда увеличились на 13,6 млрд грн по сравнению с таким же периодом 2024 года, достигнув 140,8 млрд грн. Это свидетельствует о положительной динамике финансовых поступлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук