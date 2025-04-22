Добровільне пенсійне страхування: за січень-березень укладено понад 2000 договорів

За перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

З 2050 договорів 1840 угод громадяни уклали за себе і 210 — на користь інших осіб.

Всього у системі добровільних страхових внесків було здійснено 7686 платежів: 6624 — за себе та 1062 — на користь інших осіб. Сплачено у розмірі мінімального страхового внеску (1760 грн) 5195 платежів. За перші три місяці до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

З моменту реалізації сервісу (6 березня 2023 року) через веб-портал електронних послуг ПФУ укладено 8447 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування, за якими здійснено близько 35 тисяч платежів на загальну суму 82,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року доходи Пенсійного фонду збільшились на 13,6 млрд грн порівняно з таким самим періодом 2024 року, досягнувши 140,8 млрд грн. Це свідчить про позитивну динаміку фінансових надходжень.