В Украине стартовала индексация пенсий. В каких случаях юристы советуют отстаивать ее в суде

По мнению юристов, исключение из права на индексацию неправомерно, на решение правительства следует подавать в суд.

С 1 марта в Украине стартует индексация пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим, всем, кто пострадал в результате Чернобыльской катастрофы. Одновременно произойдет увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

При индексации пенсий минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное может достигнуть 1500 гривен. Впрочем, юристы советуют подавать в суд, если перерасчет был произведен неправомерно, выяснило Delo.ua.

Благодаря этому некоторые категории индексация минует. Пострадают, в частности, пенсионеры, которым вместо индексации по коэффициенту 1,79 доплатят по 100 гривен.

Как отметила в комментарии Delo.ua Анастасия Дерюга, юрист ЮК «Сеть права», это касается преимущественно работающих пенсионеров.

"У нас по этому вопросу есть судебные дела, по которым мы добиваемся полноценной индексации для пенсионеров, которых ограничили в правах. Мы доказываем, что это незаконно: человек работает, платит налоги, а его ограничивают в индексации - доплачивают 100 гривен, а не 1500 ", – объяснила юристка.

Не коснутся индексации также некоторых категорий бывших военнослужащих, в частности:

пенсия которым выплачивается на уровне не более 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть с применением к выплате пенсии ограничение максимальным размером (с марта 2024 будет составлять 23 610 грн);

лицам, которые в судебном порядке отстояли свое право на выплату пенсии без ограничения максимальным размером и получают пенсию в полном размере ее начисления.

"Это значит, что свое право на получение индексации пенсии с 01.03.2024 года этой категории военных пенсионеров снова придется отстаивать в судебном порядке, как и в 2022 и 2023 годах", – объясняет адвокат ЮК "Сеть права" Андрей Дзись.

Пенсии украинцев, которые вышли на пенсию за последние три года, также не подлежат перерасчету. По мнению Ивана Хомича, управляющего адвоката Адвокатского Бюро Ивана Хомича, эта дискриминация "молодых" пенсионеров противоречит закону, поэтому они могут также добиваться справедливости в суде и такая практика работает.

Согласно постановлению Кабмина № 124 "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году", пенсии, назначенные в течение последних трех лет, не повышаются на соответствующий коэффициент. То есть такие пенсии не подпадают под индексацию.

"Решение правительства противоречит Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", где в ч.2 ст. 42 установлено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты. В статье нет нормы, что пенсии, которые были назначены в последние годы, не подлежат индексации", - пояснил Хомич.

Показатель средней зарплаты, о котором идет речь в ст.42 Закона № 1058, не является постоянным. "У каждой пенсии, назначенной и исчисленной в соответствии с этим законом, есть свой показатель средней зарплаты. И именно он должен увеличиваться во время индексации", - считает адвокат.

Однако из-за решения КМУ в 2019 году и сегодня без индексации остаются пенсионеры, которым пенсия назначена за последние три года, ведь «их» показатель средней зарплаты не увеличивается, потому что его размер превышает проиндексированный показатель.

“По сути, это дискриминация. Потому что среди оставшихся без индексации есть пенсионеры, которые тоже получают минимальную пенсию. Например, если человек вышел на пенсию в 2021 году и получает 2400 грн, то после индексации у него будет всего плюс 100 грн повышения - проиндексированная пенсия будет составлять 2500 грн. А если пенсионер вышел на пенсию в 2019 г. и также получает 2400 грн, то его повышенная минимальная пенсия будет составлять 2600. В обоих случаях все показатели для расчета пенсии (стаж и размер зарплаты) могут быть абсолютно идентичными. Разница лишь в том, что один ушел на пенсию в 2019 году, а другой - в 2020", - пояснил адвокат.

По его словам, в адвокатской практике есть десятки успешных дел по незаконности фактического лишения индексации «свеженазначенной» пенсии: "По решению суда в 2024 году пенсионеру, вышедшему на пенсию в 2020 году, можно через суд увеличить основной размер выплат на коэффициент 1,64 (1,11*1,14*1,197*1,08), то есть на 64%, если вышел на пенсию в 2021 году, то коэффициент увеличения составит 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08) ), если в 2022 году – 1,29 (29 %) (1,197*1,08), если в 2023 году – 1,08 (8%)».

Больше о процедуре индексации и какими будут новые пенсии читайте в статье Delo.ua "Все об индексации пенсий с 1 марта 2024 года: кому и на сколько повысят, а кто останется без доплат".