Правительство утвердило индексацию пенсий с 1 марта: как вырастут выплаты

Правительство утвердило индексацию пенсий с 1 марта. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Индексация пенсий состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Правительства", - отметил Шмигаль.

По его словам, это уже третья индексация за время полномасштабной войны.

С 1 марта пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн.

Как подчеркнул глава правительства, индексация коснется более 10 миллионов украинцев. Среди них 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Шмигаль добавил, что также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

Пенсии 2024: как будут расти выплаты?

В госбюджет Украины на 2024 год заложили повышение прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января выросли показатели для пенсий:

минимальная увеличилась до 2361 грн;

максимальная – до 23 610 грн.

Ожидается, что средняя пенсия в Украине будет составлять до 6 000 грн (по состоянию на конец 2023-го речь шла о 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

Индексация выплат будет происходить в три этапа:

в январе пенсии повышают тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле перечислят выплаты тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины старше 35 лет стажа и женщины со стажем 30 лет);

в марте выплаты возрастут для всех, чьи пенсии подпадают под план индексации.

В то же время запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

При этом надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты в размере более 10 340,35 грн.