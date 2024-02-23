- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня: як зростуть виплати
Уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду", - зауважив Шмигаль.
За його словами, це вже третя індексація за час повномасштабної війни.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Планується, що з 1 березня пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.
Як підкреслив очільник Уряду, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. Серед них 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч “чорнобильців”.
Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
Шмигаль додав, що також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.
Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?
У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:
- мінімальна збільшилася до 2 361 грн;
- максимальна – до 23 610 грн.
Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).
Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.
Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:
- у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;
- у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);
- у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.
Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:
- для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;
- від 75 до 79 років включно – 456 грн;
- від 80 років – 570 грн.
При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.