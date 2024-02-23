Уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня: як зростуть виплати

Уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду", - зауважив Шмигаль.

За його словами, це вже третя індексація за час повномасштабної війни.

Планується, що з 1 березня пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.

Як підкреслив очільник Уряду, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. Серед них 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч “чорнобильців”.

Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Шмигаль додав, що також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?

У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:

мінімальна збільшилася до 2 361 грн;

максимальна – до 23 610 грн.

Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.

Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:

у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.

Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:

для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;

від 75 до 79 років включно – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.