У Мінсоцполітики пояснили, кого стосуватиметься припинення виплати пенсії на картку, якою власник не користується

У Міністерстві соціальної спростували нещодавно поширену у ЗМІ інформацію, стосовно того, банківські картки пенсіонерів будуть заблоковані через відсутність руху коштів на них.

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Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Мінсоцполітики відзначило, що не має повноважень чи технічної можливості впливати на дії банків у плані блокування карток.

"Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. Жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, новина, яка була некоректно інтерпретована деякими ЗМІ, стосувалася зовсім іншого питання. У випадку пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами та стали обліковцями до 24.02.2022, якщо вони не використовують свою банківську картку протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і на ній немає руху коштів, пенсія все одно нараховується, але не перераховується на картку до вирішення питань щодо підтвердження особи пенсіонера.

Основною причиною виникнення цієї ситуації є те, що багато пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами і були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, проживають на територіях, що зараз знаходяться під тимчасовою окупацією.

У таких умовах держава стикається з труднощами в оперативному встановленні актуальності даних про власника пенсійної картки, включаючи його життя та доступ до картки, які можуть бути компрометовані через дії шахраїв або у зв'язку з підвищеним ризиком смерті чи зникнення особи під час війни.

Для продовження виплат пенсіонеру, державі необхідно отримати підтвердження, що особа жива та самостійно користується своєю карткою. До моменту отримання такого підтвердження, пенсія продовжує нараховуватися через Пенсійний фонд, але не виплачується на картку особи.

Які пенсії будуть у 2024 році:

Додамо, згідно зі змінами у держбюджеті у 2024 році українців чекає три етапи підвищення пенсій. Зокрема, планується підвищення мінімальної і максимальної пенсії.

Так, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року зросте мінімальна і максимальна пенсія в Україні:

мінімальна - до рівня 2 361 грн;

максимальна - до рівня 23 610 грн;

середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 000 грн (на кінець 2023 року вона становила 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем складатиме 2 840 грн. У липні ще раз збільшиться мінімальна пенсія для осіб 65 років. Так, влітку її сума становитиме 3 200 грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com