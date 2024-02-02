В Минсоцполитики объяснили, кого будет касаться прекращения выплаты пенсии на карточку, которой владелец не пользуется

В Министерстве социальной опровергли недавно распространенную в СМИ информацию о том, что банковские карты пенсионеров будут заблокированы из-за отсутствия движения средств на них.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минсоцполитики отметило, что не имеет полномочий или технической возможности влиять на действия банков в плане блокирования карт.

"Минсоцполитики не давало никаких комментариев по поводу какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан. Никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новость, которая была некорректно интерпретирована некоторыми СМИ, касалась совсем другого вопроса. В случае пенсионеров, являющихся внутренне перемещенными лицами и ставших учетчиками до 24.02.2022, если они не используют свою банковскую карту в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и на ней нет движения средств, пенсия все равно начисляется, но не перечисляется на карточку к решению вопросов подтверждения личности пенсионера.

Основной причиной возникновения этой ситуации является то, что многие пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами и зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, проживают на территориях, которые сейчас находятся под временной оккупацией.

В таких условиях государство сталкивается с трудностями в оперативном установлении актуальности данных о владельце пенсионной карты, включая его жизнь и доступ к карточке, которые могут быть компрометированы из-за действий мошенников или в связи с повышенным риском смерти или исчезновения личности во время войны.

Для продолжения выплат пенсионеру государству необходимо получить подтверждение, что лицо живо и самостоятельно пользуется своей карточкой. К моменту получения такого подтверждения пенсия продолжает начисляться через Пенсионный фонд, но не выплачивается на карточку лица.

Какие пенсии будут в 2024 году:

Добавим, согласно изменениям в госбюджете в 2024 году украинцев ждут три этапа повышения пенсий. В частности, предполагается повышение минимальной и максимальной пенсии.

Да, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2024 года вырастет минимальная и максимальная пенсия в Украине:

минимальная – до уровня 2 361 грн;

максимальная – до уровня 23 610 грн;

средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6000 грн (на конец 2023 года она составляла 5311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн. В июле еще раз увеличится минимальная пенсия для 65 лет. Так, летом ее сумма составит 3200 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com