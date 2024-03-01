В Україні стартувала індексація пенсій. У яких випадках юристи радять відстоювати її у суді

На думку юристів, виключення з права на індексацію неправочинне, на рішення уряду слід подавати до суду.

З 1 березня в Україні стартує індексація пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій з інвалідності колишнім військовослужбовцям, усім, хто постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи. Одночасно відбудеться збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

При індексації пенсій мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне може досягти 1500 гривень. Втім, юристи радять подавати до суду, якщо перерахунок був проведений неправомірно, з'ясувало Delo.ua.

Завдяки цьому деякі категорії індексація омине. Постраждають, зокрема, працюючі пенсіонери, яким замість індексації за коефіцієнтом 1,79 доплатять по 100 гривень.

Як зазначила в коментарі Delo.ua Анастасія Дерюга, юрист ЮК «Мережа права», це стосується переважно працюючих пенсіонерів.

"У нас щодо цього питання є судові справи, у яких ми добиваємось повноцінної індексації для пенсіонерів, яких обмежили в правах. Ми доводимо, що це незаконно: людина працює, сплачує податки, а її обмежують в індексації - доплачують 100 гривень, а не 1500", - пояснила юристка.

Не зачепить індексація також деяких категорій колишніх військовослужбовців, зокрема:

пенсія яким виплачується на рівні не більше 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто із застосуванням до виплати пенсії обмеження максимальним розміром (з березня 2024 року складатиме 23 610 гривень);

особам, які в судовому порядку відстояли своє право на виплату пенсії без обмеження максимальним розміром та отримують пенсію в повному розмірі її нарахування.

"Це значить, що своє право на отримання індексації пенсії з 01.03.2024 року цій категорії військових пенсіонерів знову доведеться відстоювати в судовому порядку, як і у 2022 та 2023 роках", - пояснює адвокат ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь.

Пенсії українців, які вийшли на пенсію упродовж останніх трьох років, також не підлягають перерахунку. На переконання Івана Хомича, керуючого адвоката Адвокатського Бюро Івана Хомича, ця дискримінація "молодих" пенсіонерів суперечить закону, тож вони можуть також добиватись справедливості в суді і така практика працює.

Згідно з постановою Кабміну № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році", пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Іншими словами такі пенсії не підпадають під індексацію.

"Це рішення уряду суперечить Закону № 1058 “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, де в ч.2 ст. 42 встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати. У статті немає норми, що пенсії, які були призначені протягом останніх років, не підлягають індексації", - пояснив Хомич.

Показник середньої зарплати, про який йдеться в ст.42 Закону № 1058, не є сталим. "У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього закону, є «свій» показник середньої зарплати. І саме він має збільшуватись під час індексації", - вважає адвокат.

Проте через рішення КМУ у 2019 році і сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років, адже «їхній» показник середньої зарплати не збільшується, бо його розмір перевищує проіндексований показник.

“По суті, це дискримінація. Бо серед людей, що залишились без індексації, є пенсіонери, які теж отримують мінімальну пенсію. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2021 році й отримує 2400 грн, то після індексації вона матиме всього плюс 100 грн підвищення - проіндексована пенсія становитиме 2500 грн. А якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2019 р. і також отримує 2400 грн, то його підвищена мінімальна пенсія становитиме 2600. У обох випадках, усі показники для розрахунку пенсії (стаж та розмір зарплати), можуть бути абсолютно ідентичними. Різниця лише в тому, що один вийшов на пенсію у 2019 році, а інший - у 2020", - пояснив адвокат.

За його словами, у адвокатськый практиці є десятки успішних справ щодо незаконності фактичного позбавлення індексації «свіжопризначеної» пенсії: "За рішенням суду в 2024 році пенсіонеру, який вийшов на пенсію в 2020 році, можна через суд збільшити основний розмір виплат на коефіцієнт 1,64 (1,11*1,14*1,197*1,08), тобто на 64 %, якщо вийшов на пенсію в 2021 році, то коефіцієнт збільшення становитиме 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), якщо в 2022 році - 1,29 (29 %) (1,197*1,08), якщо у 2023 році - 1,08 (8%)".

Більше про процедуру індексації та якими будуть нові пенсії читайте у статті Delo.ua "Усе про індексацію пенсій з 1 березня 2024: кому і на скільки підвищать, а хто залишиться без доплат".