Яким буде розмір індексації пенсій у 2024 році? У Мінсоцполітики дали прогноз

Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", – висловилася чиновниця.

За словами Марчак, таким чином пенсіонери будуть захищені від "негативних впливів інфляції, які ми бачили в попередніх роках".

Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?

У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:

мінімальна збільшилася до 2 361 грн;

максимальна – до 23 610 грн.

Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.

Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:

у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.

Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:

для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;

від 75 до 79 років включно – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.