Каким будет размер индексации пенсий в 2024 году? В Минсоцполитики дали прогноз

Пенсии в 2024 году будут проиндексированы, по предварительным расчетам, на 13%. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире общенационального телемарафона.

"Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", – высказалась чиновница.

По словам Марчак, таким образом пенсионеры будут защищены от "негативных влияний инфляции, которые мы видели в предыдущих годах".

Пенсии 2024: как будут расти выплаты?

В госбюджет Украины на 2024 год заложили повышение прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января выросли показатели для пенсий:

минимальная увеличилась до 2361 грн;

максимальная – до 23 610 грн.

Ожидается, что средняя пенсия в Украине будет составлять до 6 000 грн (по состоянию на конец 2023-го речь шла о 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

Индексация выплат будет происходить в три этапа:

в январе пенсии повышают тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле пересчитают выплаты тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, которые имеют больше 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

в марте выплаты вырастут для всех, чьи пенсии подпадают под план индексации.

В то же время запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

При этом надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты в размере более 10 340,35 грн.