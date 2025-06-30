Пенсия в Украине составляет всего 27% от средней зарплаты: какой показатель в ЕС

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должно быть не менее 40%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, процент замещения трудовых доходов пенсией – показатель, являющийся одним из ключевых для обеспечения нормального уровня жизни и комфортной старости.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине у него была тенденция к снижению последние 10 лет, в том числе и в результате "пенсионной реформы" прошлой власти, когда коэффициент каждого года трудового стажа для расчета пенсии был снижен с 1,35% до 1%.

Сейчас показатель замещения средней зарплаты в средней пенсии в Украине составляет около 27%. Для сравнения, в странах ЕС он составляет 58%: в Польше это 57%, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.

Гетманцев отмечает необходимость пересмотра подхода к начислению и индексации пенсий и призывает власти системно заняться пенсионным вопросом — от детенизации выплат зарплат, отмены спецпенсий госслужащих до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

"К сожалению, полномасштабная война точно не придаст устойчивости пенсионной системе в ее действующем виде, поэтому медлить с принятием решений точно не стоит", — убежден нардеп.

Ранее Delo.ua писало о том, что Гетманцев предлагает повысить минимальную пенсию до 4000 грн. Для этого нужно дополнительно обнаружить около 2,2 миллиарда гривен в месяц.

Какие пенсии получают украинцы

1 апреля состоялся автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют равные правила для повышения выплат.

После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В июле пенсионеры получат возрастные надбавки, и отдельные категории могут рассчитывать на помощь ООН. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.