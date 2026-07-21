Кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує $78 пенсії: в яких регіонах найвищі виплати

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховується 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 74 396 осіб за другий квартал 2026 року. З початку року вона зменшилася вже на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік.

Яка середня пенсія в Україні

В Україні станом на 1 липня 2026 року середня пенсія складає 7 273 грн (близько 163$).

Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тисяч гривень. З них півмільйона отримують понад 20 тисяч гривень.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень ($78).

Де найвищі пенсії

В "Опендатабот" зазначають, що пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі — у столиці: 9 901 грн (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 грн (на 24% більше), на Луганщині — 8 752 грн (на 20% більше).

Втім є й регіони, де виплати менші за середні. Пенсія на Тернопільщині становить 5 657 грн — на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області (5 839 грн), на 19% — на Закарпатті (5 918 грн).

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.