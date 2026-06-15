Майже 3 млн грн пенсії на рік отримує один з українських суддів: які виплати у депутатів

913 чинних депутатів та суддів отримують наразі пенсії в Україні. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за 2025 рік. Найбільшу пенсію серед депутатів задекларував Василь Німченко — 2,3 млн грн на рік, тоді як рекорд серед суддів належить Віктору Школярову з майже 3 млн грн. Максимальна щомісячна пенсія судді сягнула 249,9 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Рекордсмени серед депутатів

Зазначається, що найбільшу пенсію серед депутатів отримав Василь Німченко, який у минулому був суддею Конституційного суду України. За рік він задекларував 2,3 млн грн пенсійних виплат: понад 192 тис. грн на місяць.

Друге місце посів депутат та адвокат Михайло Новіков із пенсією 1,46 млн грн на рік, або майже 122 тис. грн щомісяця. У минулому також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України.

Третім став Андрій Кожем’якін — багаторічний народний депутат від «Батьківщини» та генерал-лейтенант. Його пенсія торік склала 973 тис. грн на рік і понад 81 тис. грн на місяць.

Пенсії суддів

Аналітики зауважують, що рекорди депутатів виглядають скромно порівняно з пенсіями окремих суддів. Абсолютним рекордсменом став Віктор Школяров — суддя Верховного суду України, який торік пішов у відставку. Річна пенсія судді склала майже 3 млн грн — в середньому, 249,9 тисячі грн на місяць.

Друге місце посіла також суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок із пенсією 2,85 млн грн на рік або 237,6 тис. грн на місяць. Суддя так само пішла у відставку торік за власним бажанням. Третім став Степан Домусчі — 2,72 млн грн на рік і понад 226 тис. грн щомісяця. Торік суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду пішов у відставку після 21 року служби.

"Попри різницю у майже 58 тисяч грн між максимальними виплатами, типова пенсія серед депутатів і суддів виявилася майже однаковою. Медіанна пенсія серед депутатів становить 229,6 тис. грн на рік, а серед суддів — 227,1 тис. грн. Це означає, що половина пенсіонерів у кожній із груп отримує більше цих сум, а половина — менше", - підкреслюють в "Опендатабот".

Зауважимо, що 7 236 грн наразі складає середня пенсія в Україні, що становить орієнтовно 85 тисяч грн на рік.

Спеціальні пенсії

Варто зазначити, що попри те, що спеціальні пенсії для народних депутатів були скасовані для нових отримувачів, частина чинних парламентарів продовжує отримувати високі пенсійні виплати. Переважно, йдеться про депутатів, які набули право на спецпенсію ще до пенсійної реформи, зберегли її через судові рішення або мають додаткові звання. Тому навіть серед чинного складу Верховної Ради є парламентарі, які одночасно отримують депутатську зарплату та пенсію в десятки чи навіть сотні тисяч гривень на місяць.

Наразі приблизно кожному п’ятому пенсіонеру пенсії нараховуються за спеціальним законом. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильці, особи, звільнені з військової служби.

Також для спеціальних пенсійних систем застосовується окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною.

При цьому на початку 2025 року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.