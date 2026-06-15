Около 3 млн грн пенсии в год получает один из украинских судей: какие выплаты у депутатов

913 действующих депутатов и судей получают пенсии в Украине. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год. Наибольшую пенсию среди депутатов задекларировал Василий Нимченко — 2,3 млн грн в год, тогда как рекорд среди судей принадлежит Виктору Школярову почти из 3 млн грн. Максимальная ежемесячная пенсия судьи составила 249,9 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Рекордсмены среди депутатов

Отмечается, что наибольшую пенсию среди депутатов получил Василий Нимченко, в прошлом судья Конституционного суда Украины. За год он задекларировал 2,3 млн. грн. пенсионных выплат: свыше 192 тыс. грн. в месяц.

Второе место занял депутат и адвокат Михаил Новиков с пенсией 1,46 млн грн в год или почти 122 тыс. грн ежемесячно. В прошлом также работал судьей и звание Заслуженного юриста Украины.

Третьим стал Андрей Кожемякин – многолетний народный депутат от «Батькивщины» и генерал-лейтенант. Его пенсия в прошлом году составила 973 тыс. грн. в год и свыше 81 тыс. грн. в месяц.

Пенсии судей

Аналитики отмечают, что рекорды депутатов выглядят скромно по сравнению с пенсиями отдельных судей. Абсолютным рекордсменом стал Виктор Школяров — судья Верховного суда Украины, ушедший в прошлом году в отставку. Годовая пенсия судьи составила почти 3 млн грн – в среднем, 249,9 тысячи грн в месяц.

Второе место заняла также судья Верховного суда Украины Татьяна Жаворонок с пенсией 2,85 млн грн в год или 237,6 тыс. грн в месяц. Судья так же ушла в отставку в прошлом году по собственному желанию. Третьим стал Степан Домусчи – 2,72 млн грн в год и более 226 тыс. грн ежемесячно. В прошлом году судья Пятого апелляционного административного суда ушел в отставку после 21 года службы.

"Несмотря на разницу почти в 58 тысяч грн между максимальными выплатами, типичная пенсия среди депутатов и судей оказалась почти одинаковой. Медианная пенсия среди депутатов составляет 229,6 тыс. грн в год, а среди судей — 227,1 тыс. грн. Это значит, что половина пенсионеров в каждой из групп получает больше этих сумм," "Оппендатабот".

Заметим, что 7 236 грн составляет средняя пенсия в Украине, что составляет ориентировочно 85 тысяч грн в год.

Специальные пенсии

Следует отметить, что, несмотря на то, что специальные пенсии для народных депутатов были отменены для новых получателей, часть действующих парламентариев продолжает получать высокие пенсионные выплаты. Преимущественно речь идет о депутатах, которые получили право на спецпенсию еще до пенсионной реформы, сохранили ее из-за судебных решений или имеют дополнительные звания. Поэтому даже среди действующего состава Верховной Рады есть парламентарии, которые одновременно получают депутатскую зарплату и пенсию в десятки или даже сотни тысяч гривен в месяц.

Приблизительно каждому пятому пенсионеру пенсии начисляются по специальному закону. Это, в частности, шахтеры, прокуратура, судьи, чернобыльцы, лица, уволенные с военной службы.

Также для специальных пенсионных систем применяется отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной.

При этом в начале 2025 года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.