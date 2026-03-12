Самые большие пенсии получают бывшие судьи – $2460 в месяц: исследование

В Украине на начало 2026 года в структуре пенсионных выплат наблюдается колоссальный разрыв, где абсолютными лидерами по уровню обеспечения остаются бывшие судьи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute.

В то время как средние выплаты для большинства категорий граждан, включая пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет военнослужащих, едва превышают отметку в 130–280 долларов, средняя пенсия судей достигает впечатляющих 2 459 долларов .

Этот показатель почти в двадцать раз превышает выплаты обычных пенсионеров по возрасту ( 135 долларов ) и в десятки раз опережает социальные пенсии, которые являются самыми низкими и составляют всего 64 доллара.

По данным исследования, более половины пенсионеров получают пенсии, которые по крайней мере вдвое ниже фактического минимального прожиточного минимума.

Средняя пенсия осталась неизменной на уровне 104 долларов, минимальная пенсия осталась на уровне 57 долларов, что значительно ниже фактического прожиточного минимума (228 долларов), что увеличило разрыв между пенсионными доходами и базовыми жизненными потребностями.

В 2025 году рост пенсий оставался неравномерным по видам выплат и в значительной степени отражал последствия войны.

Быстрый рост наблюдался в пенсиях по инвалидности (+9,7%) и пенсиях по потере кормильца (+5,7%), что было обусловлено преимущественно индексацией.

Пенсионное обеспечение судей

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, суд в отставке, не достигший установленного пенсионного возраста, получает ежемесячное пожизненное денежное содержание.

После достижения указанного возраста за ним сохраняется право на выбор – получение ежемесячного пожизненного денежного содержания или пенсии на общих условиях.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судье, работающему на должности.

За каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% денежного содержания судьи.

В случае изменения размера составляющих судейского вознаграждения судьи, работающего в соответствующей должности, осуществляется перерасчет ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи выплачивается независимо от заработка (прибыли), получаемого судьей после ухода в отставку.

Как сообщал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, в Украине средний размер пенсионных выплат судьям составляет 107 000 грн, в то же время 62,3% пенсионеров получают менее 5 тыс. грн .

Самая большая пенсия среди судей - 390 тысяч гривен. Кто именно ее получает – пока неизвестно.

"Разница между минимальной и максимальной пенсиями - не 2 раза, не 3 раза и не 10 раз, а 165 раз. Так не может быть, по крайней мере, в солидарной пенсионной системе", - написал Гетманцев.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне – 2 361 грн.