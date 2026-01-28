Средняя пенсия в Украине составляет 6,5 тысячи гривен: в каких регионах самые высокие выплаты

По данным Пенсионного фонда Украины, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине За год выплата выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне – 2 361 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

10,17 млн пенсионеров в Украине

Сейчас в Украине насчитывается 10,17 млн. пенсионеров Подавляющее большинство — 73% пенсионеров — получают выплаты по возрасту: это 7,4 млн. украинцев. Еще почти 1,5 миллиона граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплату из-за потери кормильца, а 5% или 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

Размеры выплат

По данным аналитиков, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Впрочем, такие пенсии имеют не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. Аналитики отмечают, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44 до 35%.

Еще 15% пенсионеров — это более 1,5 млн человек — имеют выплаты более 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе составляет 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии живут в среднем на 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. украинцев живут именно на этот минимум: 2361 грн.

Какие пенсии в регионах

В "Опендатабот" сообщают, что больше всего пенсионеров проживает на Днепропетровщине - 867 тыс. Далее следуют Киев (746 тысяч), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.

Различаются и размеры выплат: самые высокие средние пенсии традиционно в столице – почти 9 тыс. грн, самые низкие – в Тернопольской области: около 5 тыс. грн. Хотя в целом по стране пенсии выросли на 13%, в некоторых регионах рост был значительно ощутимее — в частности, на Ровенщине (+24%) и Волыни (+20%).

Большинство пенсионеров – более 82% – получают выплаты через банки, чаще всего через государственные ПриватБанк и Сбербанк. В то же время, каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких людей – 2,8 млн, а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.