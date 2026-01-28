Запланована подія 2

Середня пенсія в Україні становить 6,5 тисяч гривень: у яких регіонах найвищі виплати

63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму / Depositphotos

За даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

10,17 млн пенсіонерів в Україні

Наразі в Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів   Переважна більшість — 73% пенсіонерів — отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Розміри виплат

За даними аналітиків, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. Аналітики зауважують, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів — це понад 1,5 млн людей — мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць.

Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Які пенсії в регіонах

В "Опендатабот" повідомляють,що найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Відрізняються й розміри виплат: найвищі середні пенсії традиційно у столиці — майже 9 тис. грн, найнижчі — на Тернопільщині: близько 5 тис. грн. Хоча загалом по країні пенсії зросли на 13%, у деяких регіонах зростання було значно відчутнішим — зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Більшість пенсіонерів — понад 82% — отримують виплати через банки, найчастіше через державні ПриватБанк та Ощадбанк. Водночас кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких людей — 2,8 млн, а їх середня пенсія становить 7 160 грн.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Світлана Манько