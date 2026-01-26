Мінімальна пенсія зросте до 6 тисяч гривень: українцям готують три види виплат

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

Українці отримуватимуть три види виплат

За його словами, ідея полягає в тому, щоб одночасно працювали три складові:

солідарна система;

спеціальні пенсії;

накопичувальна частина.

Інфографіка "РБК-Україна"

Улютін наголосив, що трирівнева система повинна збалансувати ситуацію. Він нагадав, що зараз українці отримують різні пенсії навіть при однаковому стажі роботи і рівні зарплати.

Міністр пояснив, що солідарна пенсія повинна залежати від внесків до солідарної системи. За його словами, при такому підході пенсія вчителя зі стажем 40 років збільшиться приблизно в півтора-два рази.

Улютін зауважив, що в разі нестачі страхового стажу може бути базова виплата, яка повинна покрити потреби таких людей.

Що стосується спеціальних пенсій, то міністр упевнений, що такі виплати не повинні виплачуватися з бюджету солідарної системи. За його словами, треба створити умови, коли буде враховуватися і професійний стаж, і загальний.

"Фактично, ми враховуємо не роки в професії, а суму коштів, які сплатили за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія - це те, що ти заробив", - підкреслив Улютін.

Водночас він зазначив, що для переведення спецпенсій у професійні знадобиться не менше 13 років, якщо почати з 2026 або 2027 року.

А ось третій елемент - накопичувальна пенсія - не має бути обов'язковим, вважає Улютін. Він зазначив, що кожен українець зможе робити внески до накопичувального фонду додатково до ЄСВ, який іде до солідарної системи.

Пенсії в Україні зростуть вдвічі

Міністр також повідомив, що пенсію в Україні хочуть підняти до 6 тисяч гривень. Над таким рівнем мінімальних виплат вже працює уряд.

Улютін наголосив, що підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але за умови реформи солідарної системи.

Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.

Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників - тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.

"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

Міністр повідомив, що наразі відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але його має погодити уряд та міжнародні партнери.

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.