Пенсія в Україні – одна з найнижчих в Європі: третина пенсіонерів отримують 69 євро

За даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становить за даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Розмір пенсій в Україні

За даними аналітиків, 6 436 гривень або ж 133 євро становить наразі середня пенсія в Україні. Майже третина українських пенсіонерів — понад 3,3 мільйона людей — отримує лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць.

Торік таких пенсіонерів, які отримували менш як 3 000 грн, було ще більше (26% ) отримували менш як 3 000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис грн на місяць.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн — це приблизно 325 євро. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.

Українська пенсія — одна з найнижчих в Європі

В "Опендатабот" підкреслюють, що порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро.

У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії у Києві

Аналітики повідомляють, що найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві — 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні.

Найнижчі — у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Крім того, понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7 069 грн виплат.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.