Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пенсія в Україні – одна з найнижчих в Європі: третина пенсіонерів отримують 69 євро

пенсія
Третина українських пенсіонерів отримують 69 євро пенсії / Shutterstock

За даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становить  за даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Розмір пенсій в Україні

За даними аналітиків, 6 436 гривень або ж 133 євро становить наразі середня пенсія в Україні. Майже третина українських пенсіонерів — понад 3,3 мільйона людей — отримує лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць.

Торік таких пенсіонерів, які отримували менш як 3 000 грн, було ще більше  (26% ) отримували менш як 3 000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис грн на місяць.

Фото 2 — Пенсія в Україні – одна з найнижчих в Європі: третина пенсіонерів отримують 69 євро

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн — це приблизно 325 євро. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.

Українська пенсія — одна з найнижчих в Європі

В "Опендатабот" підкреслюють, що порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро.

У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії у Києві 

Аналітики повідомляють, що найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві — 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні.

Найнижчі — у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Фото 3 — Пенсія в Україні – одна з найнижчих в Європі: третина пенсіонерів отримують 69 євро

Крім того, понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7 069 грн виплат.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Світлана Манько