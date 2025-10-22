Пенсия в Украине – одна из самых низких в Европе: треть пенсионеров получают 69 евро

По данным Пенсионного фонда на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составляет по данным Пенсионного фонда по состоянию на начало октября 2025 года. Но почти треть пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Размер пенсий в Украине

По данным аналитиков, 6 436 гривен или 133 евро составляет сейчас средняя пенсия в Украине. Около трети украинских пенсионеров — более 3,3 миллиона человек — получают всего 3 340 гривен в месяц. Еще 4% пенсионеров живут около 2 300 гривен в месяц.

В прошлом году таких пенсионеров, которые получали менее 3000 грн, было еще больше (26%) получали менее 3000 грн, но после индексации выплаты подросли до 3 тыс грн в месяц.

В то же время, есть и те, кто получает больше. Так, около 1,5 миллиона человек, или 15% всех пенсионеров, имеют среднюю выплату 15 750 грн – это примерно 325 евро. Еще почти 3 миллиона украинских пенсионеров получают в среднем 6 860 грн, а 2,1 миллиона — всего 4 510 грн.

Украинская пенсия – одна из самых низких в Европе

В "Опендатаботе" подчеркивают, что по сравнению с Европой, украинская пенсия — одна из самых низких на континенте. Ее размер примерно такой же, как в Албании – 160 евро.

В Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии от 800 до 900 евро в месяц.

Самые высокие пенсии в Киеве

Аналитики сообщают, что самые высокие пенсии в Украине традиционно в Киеве — 8848 грн, что на 37% больше, чем в среднем по стране.

Самые низкие - в западных областях: в Тернопольской области (4997 грн), в Черновицкой области (5173 грн) и в Закарпатье (5233 грн).

Кроме того, более четверти украинских пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Сейчас 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают в среднем 7 069 грн выплат.

Напомним, средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должно быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.