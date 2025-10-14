Доля пенсионеров с низкими выплатами сократилась почти до 4%

На 1 октября 2025 года в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии которых составляет 6 436 гривен. Доля граждан с выплатами до 3000 гривен сократилась почти до 4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

Сколько получают пенсионеры в Украине

Большая часть пенсионеров - 73,05% - получает выплаты по возрасту. Пенсии по инвалидности получают 14,55% человек, в случае потери кормильца пенсию получают 6,76% граждан. Еще 5,09% получают пенсию за выслугу лет, 0,52% — социальную пенсию, а 0,04% получают пожизненное содержание судей.

Эта статистика демонстрирует, что подавляющее большинство пенсионных выплат в Украине формируется по стандартным категориям, в то время как специальные выплаты составляют лишь незначительную долю.

Распределение пенсий по размеру выплат демонстрирует существенный рост средних и высоких категорий:

До 3 000 гривен : доля пенсионеров сократилась с 25,79% в 2024 году до 3,66% в 2025 году.

доля пенсионеров сократилась с 25,79% в 2024 году до 3,66% в 2025 году. От 3 001 до 4 000 гривен: теперь самая большая группа пенсионеров — 31,57%, тогда как в прошлом году их доля составляла всего 17,35%.

Распределение пенсий по размеру выплат в 2025 году выглядит следующим образом:

От 4001 до 5000 гривен: получают 20,58% пенсионеров, тогда как в прошлом году их доля составляла 18,59%.

От 5 001 до 10 000 гривен : пенсии получают 29,14% человек, против 25,57% в 2024 году.

пенсии получают 29,14% человек, против 25,57% в 2024 году. Более 10 000 гривен: доля пенсионеров выросла с 12,70% до 15,05%.

Эти показатели свидетельствуют о росте пенсий в средних и высоких категориях и повышении уровня доходов большинства пенсионеров.

Напомним, онлайн-проверка трудового стажа в Украине доступна уже более шести лет. Благодаря этому украинцы могут проверить, сколько смогли заработать на будущую пенсию без визита в Пенсионный фонд.