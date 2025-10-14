Частка пенсіонерів із найнижчими виплатами зменшилася в сім разів за рік

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, середній розмір пенсії яких складає 6 436 гривень. Частка громадян із найнижчими виплатами до 3 тисяч гривень за рік зменшилася майже в сім разів — з 25,7% до 3,65%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

Найбільша частина пенсіонерів — 73,05% — отримує виплати за віком. Пенсії за інвалідністю мають 14,55% осіб, у разі втрати годувальника пенсію отримують 6,76% громадян. Ще 5,09% мають пенсію за вислугу років, 0,52% — соціальну пенсію, а 0,04% отримують довічне утримання суддів.

Ця статистика демонструє, що переважна більшість пенсійних виплат в Україні формується за стандартними категоріями, тоді як спеціальні виплати становлять лише незначну частку.

Розподіл пенсій за розміром виплат демонструє суттєве зростання середніх та високих категорій:

До 3 000 гривень : частка пенсіонерів скоротилася з 25,79% у 2024 році до 3,66% у 2025 році.

частка пенсіонерів скоротилася з 25,79% у 2024 році до 3,66% у 2025 році. Від 3 001 до 4 000 гривень: тепер найбільша група пенсіонерів — 31,57%, тоді як у минулому році їхня частка становила лише 17,35%.

Розподіл пенсій за розміром виплат у 2025 році виглядає так:

Від 4 001 до 5 000 гривень: отримують 20,58% пенсіонерів, тоді як торік їхня частка становила 18,59%.

Від 5 001 до 10 000 гривень : пенсії отримують 29,14% осіб, проти 25,57% у 2024 році.

пенсії отримують 29,14% осіб, проти 25,57% у 2024 році. Понад 10 000 гривень: частка пенсіонерів зросла з 12,70% до 15,05%.

Ці показники свідчать про зростання пенсій у середніх та високих категоріях та підвищення рівня доходів більшості пенсіонерів.

Нагадаємо, онлайн-перевірка трудового стажу в Україні доступна вже більше як шість років. Завдяки цьому українці можуть перевірити, скільки змогли заробити на майбутню пенсію без візиту до Пенсійного фонду.