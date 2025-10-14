Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,85

41,73

EUR

48,70

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Частка пенсіонерів із найнижчими виплатами зменшилася в сім разів за рік

пенсіонери
Скільки отримують пенсіонери в Україні / Pexels

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, середній розмір пенсії яких складає 6 436 гривень. Частка громадян із найнижчими виплатами до 3 тисяч гривень за рік зменшилася майже в сім разів — з 25,7% до 3,65%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

Найбільша частина пенсіонерів — 73,05% — отримує виплати за віком. Пенсії за інвалідністю мають 14,55% осіб, у разі втрати годувальника пенсію отримують 6,76% громадян. Ще 5,09% мають пенсію за вислугу років, 0,52% — соціальну пенсію, а 0,04% отримують довічне утримання суддів.

Ця статистика демонструє, що переважна більшість пенсійних виплат в Україні формується за стандартними категоріями, тоді як спеціальні виплати становлять лише незначну частку.

Розподіл пенсій за розміром виплат демонструє суттєве зростання середніх та високих категорій:

  • До 3 000 гривень: частка пенсіонерів скоротилася з 25,79% у 2024 році до 3,66% у 2025 році.
  • Від 3 001 до 4 000 гривень: тепер найбільша група пенсіонерів — 31,57%, тоді як у минулому році їхня частка становила лише 17,35%.

Розподіл пенсій за розміром виплат у 2025 році виглядає так:

  • Від 4 001 до 5 000 гривень: отримують 20,58% пенсіонерів, тоді як торік їхня частка становила 18,59%.
  • Від 5 001 до 10 000 гривень: пенсії отримують 29,14% осіб, проти 25,57% у 2024 році.
  • Понад 10 000 гривень: частка пенсіонерів зросла з 12,70% до 15,05%.

Ці показники свідчать про зростання пенсій у середніх та високих категоріях та підвищення рівня доходів більшості пенсіонерів.

Фото 2 — Частка пенсіонерів із найнижчими виплатами зменшилася в сім разів за рік
ПФУ

Нагадаємо, онлайн-перевірка трудового стажу в Україні доступна вже більше як шість років. Завдяки цьому українці можуть перевірити, скільки змогли заробити на майбутню пенсію без візиту до Пенсійного фонду.

Автор:
Ольга Опенько