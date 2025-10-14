Як перевірити свій трудовий стаж онлайн

Онлайн-перевірка трудового стажу в Україні доступна вже більше як шість років. Завдяки цьому українці можуть перевірити, скільки змогли заробити на майбутню пенсію без візиту до Пенсійного фонду. Про те, як перевірити пенсійні дані, читайте в матеріалі Delo.ua .

Електронний стаж — це офіційні дані про трудову діяльність громадянина, які зберігаються у Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України. У цьому реєстрі зазначені періоди роботи, роботодавці, розмір сплаченого ЄСВ та загальна тривалість страхового стажу.

Щоб перевірити свій трудовий стаж онлайн, зайдіть на сайт portal.pfu.gov.ua та авторизуйтеся одним із трьох способів:

через BankID;

за допомогою к валіфікованого електронного підпису (КЕП);

або через Дія.Підпис.

Після входу відкрийте розділ "Електронна трудова книжка", перейдіть у вкладку "Відомості про трудову діяльність" — саме там відображаються всі періоди роботи, які зараховані до вашого стажу. За потреби дані можна завантажити у форматі PDF.

Онлайн-перевірка електронного стажу дає змогу переконатися, що роботодавець справно сплачує внески, дізнатися, скільки років стажу вже накопичено, а також виявити можливі неточності у записах. Якщо дані виявилися неповними, користувач може подати копії трудової книжки чи інших підтвердних документів до Пенсійного фонду — особисто або в електронному форматі через портал.

Онлайн-перевірка трудового стажу в Україні стала можливою ще у 2019 році, коли Пенсійний фонд запустив електронні кабінети застрахованих осіб. Тоді користувачі вперше отримали змогу переглядати дані про свій стаж і сплачені внески. Повноцінна система електронних трудових книжок з’явилася пізніше — у 2021 році.

Електронні трудові книжки

До 10 червня 2026 року в Україні всі паперові трудові книжки мають бути переведені в електронний формат. Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової, запроваджений 10 червня 2021 року для зручності та модернізації обліку трудової діяльності.

Перехід на електронний формат покликаний замінити паперові трудові книжки та забезпечити централізоване зберігання даних про трудову діяльність. Уся інформація про стаж працівників вноситься до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

