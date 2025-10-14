Запланована подія 2

Как проверить свой трудовой стаж онлайн

трудовой стаж, проверка трудового стажа онлайн
При необходимости данные можно скачать в формате PDF. Фото: Freepik

Онлайн-проверка трудового стажа в Украине доступна уже более шести лет. Благодаря этому украинцы могут проверить, сколько смогли заработать на будущую пенсию без визита в Пенсионный фонд. О том, как проверить пенсионные данные читайте в материале Delo.ua.

Электронный стаж  это официальные данные о трудовой деятельности гражданина, которые хранятся в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины. В этом реестре указаны периоды работы, работодатели, размер уплаченного ЕСВ и общая продолжительность страхового стажа.

Чтобы проверить свой трудовой стаж онлайн, зайдите на сайт portal.pfu.gov.ua и авторизуйтесь одним из трех способов:

  • через BankID;
  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • или через Дія.Підпис.

После входа откройте раздел "Электронная трудовая книжка", перейдите во вкладку "Сведения о трудовой деятельности" - там отображаются все периоды работы, которые зачислены в ваш стаж. При необходимости данные можно скачать в формате PDF.

Онлайн-проверка электронного стажа позволяет убедиться, что работодатель исправно платит взносы, узнать, сколько лет стажа уже накоплено, а также выявить возможные неточности в записях. Если данные оказались неполными, пользователь может подать копии трудовой книжки или других подтверждающих документов в Пенсионный фонд лично или в электронном формате через портал.

Онлайн-проверка трудового стажа в Украине стала возможной еще в 2019 году, когда Пенсионный фонд запустил электронные кабинеты застрахованных лиц. Тогда пользователи впервые получили возможность просматривать данные о своем стаже и уплаченных взносах. Полноценная система электронных трудовых книжек появилась позже — в 2021 году.

Электронные трудовые книжки

До 10 июня 2026 г. в Украине все бумажные трудовые книжки должны быть переведены в электронный формат. Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной, введенный 10 июня 2021 для удобства и модернизации учета трудовой деятельности.

Переход на электронный формат призван заменить бумажные трудовые книжки и централизованное хранение данных о трудовой деятельности. Вся информация о стаже работников вносится в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.

Напомним, какой должна быть выплата достойной жизни украинцев.

Автор:
Алик Сахно