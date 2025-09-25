Пенсії відстають від реальності: якою має бути виплата для гідного життя українців

Уряд затвердив бюджет на 2026 рік, у якому на пенсійні виплати закладено 251,3 млрд грн — на 14,4 млрд грн більше, ніж торік. Заплановане збільшення має забезпечити індексацію пенсій у наступному році. Водночас високий рівень інфляції та скорочення зовнішньої фінансової підтримки ставлять під сумнів, чи вистачить цих коштів для повного покриття зобов’язань перед пенсіонерами.

Про те, якою має бути мінімальна пенсія, щоб забезпечити українцям усім необхідним, Delo.ua дізналося в експертів.

Який розмір пенсії здатен забезпечити українцям покриття основних потреб

В Україні з липня 2025 року мінімальна пенсія для тих, хто продовжує працювати, становить 2361 гривню, а для непрацюючих пенсіонерів — 3038 гривень. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня середня пенсія склала 6410 гривень. Це на 69 гривень (1,1%) більше, ніж у квітні, та на 594 гривні (10,2%) більше, ніж рік тому.

Водночас, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, навіть за умови наявності власного житла пенсіонерам для покриття всіх базових потреб необхідно понад 10 тисяч гривень на місяць.

"Місячні витрати пенсіонера в Україні можуть виглядати приблизно так: близько 1,5 тис. грн йде на комунальні послуги, 5 тис. — на харчування, 1–3 тис. — на ліки, 2,5 тис. — на авто, ще понад 3 тис. грн — на послуги, ремонт, одяг та відпочинок", — стверджує Шевчишин.

У підсумку щомісячні витрати перевищують 13 тис. грн, що суттєво більше за середній розмір пенсії в Україні. При цьому експерт наголошує, що до цієї суми не враховано додаткові витрати — на святкування, подарунки для онуків чи інші непередбачені потреби.

Андрій Шевчишин підкреслює, що для покриття базових потреб і забезпечення більш-менш прийнятного рівня життя в Україні необхідно щонайменше 14 тис. грн на місяць. Якщо ж пенсіонер орендує житло, то до цієї суми слід додати ще близько 7 тис. грн, або приблизно 3,5 тис. грн у разі спільного проживання двох осіб.

Міністр соціальної політики України у 2014–2016 роках Павло Розенко нагадує, що базовим соціальним орієнтиром є прожитковий мінімум — сума, необхідна людині щомісяця для фізіологічного виживання. Водночас він підкреслює, що закладений у бюджеті показник суттєво відрізняється від реального прожиткового мінімуму.

"У бюджеті ніхто не пояснює, звідки береться ця цифра, але є фактичний прожитковий мінімум, який розраховується за цінами на перелік товарів та послуг. Зараз він складає приблизно 9–10 тисяч гривень залежно від категорії громадян. Тобто мінімальна пенсія має бути саме на цьому рівні, щоб задовольнити лише базові потреби", — зазначає ексміністр.

Шляхи підвищення пенсій в Україні

Серед причин низького рівня пенсій в Україні Павло Розенко називає війну, яка обмежує ресурси для їх підвищення. Водночас він критикує державні пріоритети: торік зарплати чиновників у парламенті, уряді, судах та прокуратурі зросли на 40%, тоді як пенсії підняли лише на 11%. До того ж ця індексація фактично була знівельована інфляцією, яка сягнула близько 15%..

"У 2025 році ситуація повторилася: чиновникам знову підняли зарплати, а пенсії взагалі не індексували, прожитковий мінімум заморозили. Тобто кошти є, але питання в пріоритетах. Коли бачимо, що середня зарплата у високопосадовців сягає понад 300 тис. грн, а пенсіонери живуть на 2–3 тисячі, то стає очевидно: проблема не у відсутності грошей", — підкреслює Розенко.

Павло Розенко вважає, що ресурси для підвищення пенсій можна знайти, скоротивши державний апарат за прикладом Аргентини. Альтернативним варіантом могло б стати хоча б тимчасове замороження зростання зарплат чиновників.

"У наступному році їх точно можна було б залишити на рівні цього року. Минулого року середня зарплата держслужбовця становила близько 50 тисяч гривень. Це свідчить про те, що зарплати держслужбовців сьогодні й так вищі за ринкові", — розповів експерт галузі.

Ексміністр соціальної політики заявив, що різке підвищення мінімальної пенсії до 10 тисяч гривень наразі є неможливим, проте поступове зростання є реальним і необхідним. За його словами, головне — щоб підвищення випереджало інфляцію і не було заморожування.

Він також прокоментував перспективи накопичувальної пенсійної системи. За його словами, вона стосуватиметься лише тих, хто вийде на пенсію через 15–20 років, тоді як нинішні пенсіонери залишаються поза увагою влади.

"Закон гарантує пенсії всім. Інша справа — розмір виплат. Якщо надходжень до Пенсійного фонду бракує, їх дофінансовує бюджет. Якщо ж і там не буде грошей, пенсії заморожуватимуть на роки. У результаті реальний прожитковий мінімум сягне 15–20 тисяч, а пенсія становитиме 4-5 тисяч. Формально вона є, але не відповідає реальним потребам", — підсумував він.

