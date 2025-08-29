На пенсії 4 тисячі суддів на місяць витрачається 440 млн грн з бюджету – Гетманцев

Українська пенсійна система потребує змін через високі виплати для окремих категорій пенсіонерів, адже на 4 тисячі суддів держава витрачає на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він вкотре наголосив на необхідності реформування пенсійної системи України через її несправедливість.

Прості цифри статистики

"Ще більше переконуєшся у цій несправедливості, коли заглиблюєшся у прості цифри статистики. Якщо на 4 тисячі суддів ми витрачаємо на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень, то таку ж саме суму ми витрачаємо аж на 120 тисяч пенсіонерів освітян і медиків", - підкреслив Гетманцев.

За його словами, якщо звичайна людина для того, аби вийти на пенсію, повинна досягти трудового стажу у 32 роки, то суддям треба лише 20 років на посаді, а прокурорам – 15 років.

Звичайна людина може піти на пенсію після досягнення 60 років, а вік виходу прокурорів – 46 років, суддів – 55 років.

"Якщо звичайна людина отримує пенсію в середньому у 30% від свого заробітку, а зараз навіть і менше цього, то прокурор чи суддя отримує 50-70% від своєї заробітної плати", - зауважив нардеп.

Він додав, що до того ж, якщо пенсії звичайних громадян просто індексуються за формулою, яка також потребує вдосконалення, то спеціальні пенсії перераховуються у зв'язку зі збільшенням грошового утримання тих чи інших посадових осіб.

"Це не відповідає ні конституційним гарантіям справедливості, ні рівності пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа назріла давно – як солідарної, так і накопичувальної системи. Час нарешті ліквідувати пенсійну несправедливість", - констатував Гетманцев.

Раніше Delo.ua писало про те, що Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн. Для цього потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

Аномальні спецпенсії

Зауважимо, наразі приблизно кожному п’ятому пенсіонеру пенсії нараховуються за спеціальним законом.

Також для спеціальних пенсійних систем застосовується окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною. Загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Іноді фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Як приклад, є рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн.

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Зауважимо, законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі схвалив Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

При цьому на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.