Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фінансування пенсій у серпні зросло на мільярд гривень

гривні
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень / Depositphotos

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень. Це на один мільярд гривень більше, ніж у липні (67,8 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Зокрема, 9,2 млрд грн надійшло через АТ "Укрпошта", а 59,6 млрд грн — через уповноважені банки.

Також станом на 25 серпня було профінансовано:

  • 1,19 млрд грн на житлові субсидії та пільги;
  • 2,58 млрд грн на страхові виплати, з яких 1,35 млрд грн — на оплату лікарняних;
  • 7,18 млрд грн на окремі види державної допомоги.

Крім того, за серпень органи Пенсійного фонду надали 908,8 тис. послуг громадянам, які до них звернулися.

Які види допомоги має призначати і виплачувати Пенсійний фонд:

  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги на догляд;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Автор:
Тетяна Бесараб