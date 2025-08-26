Фінансування пенсій у серпні зросло на мільярд гривень

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень. Це на один мільярд гривень більше, ніж у липні (67,8 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Зокрема, 9,2 млрд грн надійшло через АТ "Укрпошта", а 59,6 млрд грн — через уповноважені банки.

Також станом на 25 серпня було профінансовано:

1,19 млрд грн на житлові субсидії та пільги;

2,58 млрд грн на страхові виплати, з яких 1,35 млрд грн — на оплату лікарняних;

7,18 млрд грн на окремі види державної допомоги.

Крім того, за серпень органи Пенсійного фонду надали 908,8 тис. послуг громадянам, які до них звернулися.

Які види допомоги має призначати і виплачувати Пенсійний фонд:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.