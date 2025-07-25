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Пенсійний фонд завершив фінансування липня: скільки спрямовано на виплати

пенсія
ПФУ звітує про повне фінансування липня

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,7 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Це на 100 млн грн менше, ніж у червні 2025 року, коли Пенсійний фонд України направив на виплати пенсіонерам 67,8 млрд гривень.  

Фото 2 — Пенсійний фонд завершив фінансування липня: скільки спрямовано на виплати

ПФУ оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Середній розмір заробітної плати у червні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 22 336 грн. Цей показник майже на тисячу більше за показник травня.

Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2025 року цей показник був 20 355,4 гривень. Від початку року він збільшився на понад 3,6 тисячі.

Таким чином, спостерігається стабільне щомісячне зростання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це може позитивно вплинути на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Автор:
Тетяна Бесараб