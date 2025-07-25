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В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій: оновлені дані

гривні
ПФУ оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій.

Середній розмір заробітної плати у червні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 22 336 грн. Цей показник майже на тисячу більше за показник травня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

"25 липня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за червень 2025 року. Він становить 22 336 гривень 81 копійка", — повідомили в ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2025 року цей показник був майже на тисячу менше — 20 355,4 гривень. Від початку року він збільшився на понад 3,6 тисячі.

Фото 2 — В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій: оновлені дані

Таким чином, спостерігається стабільне щомісячне зростання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це може позитивно вплинути на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.

Додамо, ПФУ відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за червень 2025 року, на які було спрямовано 67,8 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.

Автор:
Тетяна Ковальчук