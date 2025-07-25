В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: обновленные данные

Средний размер заработной платы в июне 2025 года, по которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 22 336 грн. Этот показатель почти на тысячу больше показателя мая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Пенсионного фонда Украины.

"25 июля 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2025 года. Он составляет 22 336 гривен 81 копейка", - сообщили в ПФУ.

Согласно обнародованным данным, в мае 2025 года этот показатель был почти на тысячу меньше — 20 355,4 гривен. С начала года он увеличился более чем на 3,6 тысячи.

Таким образом, наблюдается стабильный ежемесячный рост зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это может положительно повлиять на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

ПФУ отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июнь 2025 года, на которые было направлено 67,8 млрд гривен.

Напомним, с 1 марта в Украине состоялась уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.