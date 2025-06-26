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Пенсии за июнь полностью выплачены: ПФУ направил 67,8 млрд грн

пенсии
ПФУ завершил выплату пенсий за июнь / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июнь 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сумма средств, направленных на пенсионные выплаты в июне, соответствует майскому показателю. В предыдущем месяце ПФУ также направил 67,8 млрд грн на выплаты пенсионерам.

По состоянию на 24 июня было профинансировано:

  • на пенсионные выплаты –  653 млрд грн,  в том числе через АО "Укрпочта" —   9,3 млрд грн, через уполномоченные банки – 56,0 млрд грн;
  • на жилищные субсидии и льготы  – 1 2317 млн грн;
  • на страховые выплаты – 2 7211 млн грн, в том числе на оплату больничных –   1 481, 7 млн грн.

В июне предоставлено 802,9 тыс. услуг  лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Фото 2 — Пенсии за июнь полностью выплачены: ПФУ направил 67,8 млрд грн

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине произошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Следует напомнить, что за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн гривен добровольных взносов.

Автор:
Татьяна Бессараб