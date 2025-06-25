Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,08

EUR

48,51

+0,49

Наличный курс:

USD

41,69

41,59

EUR

48,70

48,54

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пенсионный фонд теперь будет выплачивать некоторые виды соцпомощи: что изменится для украинцев с 1 июля

гривны
Соцвыплаты теперь будут выплачиваться через Пенсионный фонд / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 июля 2025 возьмет на себя функции по назначению и выплате некоторых видов государственной социальной помощи, которые ранее оказывали другие органы. Это решение правительства изменяет систему предоставления социальных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

ПФУ должен обеспечивать назначение и выплату таких видов помощи:

  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственной социальной помощи по уходу;
  • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;
  • пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Это очередной шаг к централизации и цифровизации социальных услуг и повышению их доступности для граждан.

Для тех, кому выплата уже предназначена, ничего не изменится: если человек имеет право на государственную социальную помощь, выплата ему будет производиться в установленном порядке. Для других станет больше возможностей для оформления выплаты.

Как подать заявление и документы:

  • лично – в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации;
  • почтой – в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда Украины;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;
  • через центр предоставления административных услуг;
  • онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или приложение "Пенсионный фонд" (после реализации технической возможности с 1 сентября 2025).

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Автор:
Татьяна Бессараб