Пенсионный фонд теперь будет выплачивать некоторые виды соцпомощи: что изменится для украинцев с 1 июля

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 июля 2025 возьмет на себя функции по назначению и выплате некоторых видов государственной социальной помощи, которые ранее оказывали другие органы. Это решение правительства изменяет систему предоставления социальных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

ПФУ должен обеспечивать назначение и выплату таких видов помощи:

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи по уходу;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;

пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Это очередной шаг к централизации и цифровизации социальных услуг и повышению их доступности для граждан.

Для тех, кому выплата уже предназначена, ничего не изменится: если человек имеет право на государственную социальную помощь, выплата ему будет производиться в установленном порядке. Для других станет больше возможностей для оформления выплаты.

Как подать заявление и документы:

лично – в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации;

почтой – в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;

через центр предоставления административных услуг;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или приложение "Пенсионный фонд" (после реализации технической возможности с 1 сентября 2025).

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.