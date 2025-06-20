Украина вводит новые социальные выплаты с 1 июля 2025: кто имеет право и как подать документы

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами – базовая социальная помощь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто имеет право на выплату

Получить выплату могут семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

С 1 октября смогут приобщиться и другие лица/семьи, обстоятельства которых отвечают требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.п.).

Как подать документы

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:

в электронной форме с использованием средств Единого государственного портала электронных услуг ( Действие );

Действие в бумажной форме в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного/задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Алгоритм назначения базовой социальной помощи

Представление заявлений Уполномоченный представитель семьи (совершеннолетний член семьи) подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении.

Уполномоченный представитель семьи (совершеннолетний член семьи) подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении. Проверка данных. Сведения о составе семьи подтверждаются через соответствующие информационные системы и государственные реестры.

Сведения о составе семьи подтверждаются через соответствующие информационные системы и государственные реестры. Предварительный расчет пособия. Расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи производится средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи производится средствами Единой информационной системы социальной сферы. О результатах расчета сообщается уполномоченный представитель семьи.

сообщается уполномоченный представитель семьи. Подтверждение согласия. Если семья согласна с рассчитанным размером пособия, уполномоченный представитель подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.

Как рассчитывается размер базовой социальной помощи?

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен .

. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка младше 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

С какой даты и на какое время назначается базовая социальная помощь?

Базовая социальная помощь назначается за полнолуние, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такого пособия на время реализации экспериментального проекта (два года).

Напомним, Кабинет министров обновил правила расчета среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на получение государственной социальной помощи. Новые правила могут повлиять на право получения соцвыплат.