Украинским пенсионерам и людям с инвалидностью продлены дополнительные выплаты от ООН: кто имеет право на помощь

Всемирная продовольственная программа вместе с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины продолжает поддерживать незащищенные слои населения. Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию World Food Programme.

Благодаря этой программе, сверх 315 тысяч украинцев получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

Кто имеет право на помощь ООН?

На финансовую помощь имеют право пенсионеры и люди с инвалидностью, которые не получают никакой финансовой помощи (как ВПЛ или международных организаций) с марта 2023 г. и проживают на территориях активных или возможных боевых действий. А именно: в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Хермонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях.

Отмечается, что подавать заявки или регистрироваться не нужно – пособие будет выплачено автоматически тем же способом, каким вы уже получаете пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).

Напомним, в апреле Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) было вынуждено сократить поддержку новых перемещенных лиц в Украине из-за усиления атак на передовой из-за уменьшения финансирования от Соединенных Штатов и общего сокращения донорской помощи.