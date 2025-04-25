УВКБ ООН в Украине сворачивает программы помощи переселенцам: какая причина

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) было вынуждено сократить поддержку новых перемещенных лиц в Украине из-за усиления атак на передовой из-за уменьшения финансирования от Соединенных Штатов и общего сокращения донорской помощи.

Об этом пишет Reuters.

В первую очередь речь идет о сокращении программ, включающих психосоциальную поддержку, которая необходима в огромных масштабах, предоставление материалов для срочного строительства жилья и финансовой помощи.

Наибольшим ударом стало прекращение финансирования со стороны США, которое в прошлом году обеспечивало 40% бюджета УВКБ ООН. Однако и другие западные доноры уменьшили свою поддержку, поскольку приоритетными для них являются оборонные расходы.

Агентство заявило, что его обращение о предоставлении $3,32 миллиарда для помощи 8,2 миллиона украинцев получило всего 25% от необходимого финансирования.

"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы отдаем приоритет", — сообщила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

По информации агентства, с января почти 9 тысяч пострадавших от сильных обстрелов украинцев воспользовались услугами транзитных центров УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где им предоставлялась одежда, гигиенические наборы, юридическая помощь и психосоциальная поддержка. С августа прошлого года по март 2025-го более 200 тысяч человек были эвакуированы или перемещены с прифронтовых территорий .

Напомним, 11 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, расширяющее возможности программы выплаты субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).