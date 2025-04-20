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Украинцы продолжают получать выплаты от УВКБ ООН, несмотря на отсутствие помощи от США

выплаты от УВКБ ООН
На выплаты могут претендовать граждане Украины наиболее уязвимых категорий. Фото: УВКБ ООН

С 13 января 2025 года жители Украины могут пройти регистрацию и получить финансовую поддержку от УВКБ ООН – это одноразовый грант, выдаваемый определенным категориям населения.

Денежная помощь от UNHCR украинцам составляет 10 800 гривен и определяется из расчета, что человек сможет на эти деньги оплачивать свои базовые нужды в течение трех месяцев, то есть сумма пособия составляет 3 600 грн в месяц, но утроенная сумма выдается сразу за три месяца.

Важно, что на семью нельзя оформлять более четырех таких грантов, то есть, если вы живете вдвоем и отвечаете требованиям, получите максимум 21 600 грн. Вся сумма будет перечислена на расчетный счет IBAN каждому зарегистрированному человеку.

Как назначили в комментарии Delo.ua в УВКБ ООН, в правление   ООН   по координации гуманитарных дел осознает беспокойство, связанное с объявленной правительством США приостановкой финансирования через Агентство США по международному развитию ( USAID ) для иностранной помощи и ее потенциальным влиянием на гуманитарные операции в Украине.

ООН   вместе с гуманитарными партнерами активно оценивает ситуацию и поддерживает взаимодействие с разными заинтересованными сторонами, чтобы лучше понять последствия этого решения, включая объявленное исключение относительно жизненно необходимой помощи.

Управление ООН по координации гуманитарных дел подтверждает, что Гуманитарный фонд для Украины (UHF) и выделенное партнерам в Украине финансирование остается неизменным и не подпадает под действие заморозки. Партнером UHF не следует приостанавливать никакие текущие или будущие запланированные мероприятия.

Где можно получить помощь от УВКБ ООН – 10 800 гривен

В том, что прием заявок продолжается до сих пор, можно убедиться в пабликах организации. В частности, в элеграмм-канале УВКБ ООН Сумской области отмечается, что ближайшие выезды мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области состоится на следующей неделе:

"Среда 23 апреля 2025: г. Кролевец (Кролевецкая ТГ), по предварительной записи. Адрес приема: пл.Мира, 2 (центр культуры). Часы работы: 12:15-14:00", — говорится в сообщении.

Фото 2 — Украинцы продолжают получать выплаты от УВКБ ООН, несмотря на отсутствие помощи от США
Иллюстрация: скрин паблика УВКБ ООН

Записаться на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по номеру телефона пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38, отмечает телеграмм-канал организации.

Относительно выплат можно также обратиться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711, Пн-Пт 09:00–18:00 (31.12 – 01.01 – выходные дни).

Кто может претендовать на выплаты 10800 гривен от ООН

Подать заявку на финансовую помощь от ООН могут граждане Украины наиболее уязвимых категорий, а именно:

Помощь оказывается только семьям, совокупный доход семьи составляет менее 5400 грн на одного человека, а также при условии, если семьи не получали помощь от ООН и партнеров в течение последних трех месяцев. Кто и как может подать заявку на новую финансовую помощь, рассказывают на сайте UNHCR Украина.

Как писало ранее Delo.ua, ВПЛ снова могут получить средства от ООН. В 2025 году украинцы смогут получить денежные выплаты УВКБ ООН. Организация Объединенных Наций предоставит $2,6 млрд на гуманитарную поддержку Украины,

Автор:
Леся Соловчук