Українці продовжують отримувати виплати від УВКБ ООН попри закриття USAID

З 13 січня 2025 року жителі України можуть пройти реєстрацію та отримати фінансову підтримку від УВКБ ООН - це одноразовий грант, який видається певним категоріям населення.

Грошова допомога від UNHCR українцям становить 10 800 гривень і визначається з розрахунку, що людина зможе на ці гроші оплачувати свої базові потреби протягом трьох місяців, тобто сума допомоги становить 3 600 грн на місяць, але потроєна сума видається одразу за три місяці.

Важливо, що на сім'ю не можна оформляти більше чотирьох таких грантів, тобто якщо ви живете удвох і відповідаєте вимогам, отримаєте максимум 21 600 грн. Усю суму буде перераховано на розрахунковий рахунок IBAN кожній зареєстрованій людині.

Як назначили в коментарі Delo.ua в УВКБ ООН, управління ООН з координації гуманітарних справ усвідомлює занепокоєння, пов’язане з оголошеним урядом США призупиненням фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для іноземної допомоги та її потенційним впливом на гуманітарні операції в Україні.

ООН разом із гуманітарними партнерами активно оцінює ситуацію та підтримує взаємодію з різними зацікавленими сторонами, щоб краще зрозуміти наслідки цього рішення, включно з оголошеним виключенням щодо життєво необхідної допомоги.

Управління ООН з координації гуманітарних справ має підтвердження, що Гуманітарний фонд для України (UHF) та виділене партнерам в Україні фінансування залишаються незмінними та не підпадають під дію заморозки. Партнерам UHF не потрібно призупиняти жодні поточні чи майбутні заплановані заходи.

Де можна отримати допомогу від УВКБ ООН - 10 800 гривень

У тому, що прийом заявок триває досі, можна пересвідчитись у пабликах організації. Зокрема в елеграм-каналі УВКБ ООН Сумської області зазначається, що найближчі виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області відбудеться наступного тижня:

"Середа 23 квітня 2025 року: м. Кролевець (Кролевецька ТГ), за попереднім записом. Адреса прийому: пл.Миру, 2 (центр культури). Години роботи: 12:15-14:00", - йдеться в повідомленні.

Ілюстрація: скрін пабліку УВКБ ООН

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми - 063 182 68 38, зазначає телеграм-канал організації.

Щодо виплат можна також звернутись на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711, Пн-Пт 09:00–18:00 (31.12 - 01.01 - вихідні дні).

Хто може претендувати на виплати 10 800 гривень від ООН

Подати заявку на фінансову допомогу від ООН можуть громадяни України найбільш вразливих категорій, а саме:

внутрішньо переміщені особи (ВПО),

(ВПО), люди, які повернулися додому після вимушеного переміщення (в межах України чи з-за кордону).

Допомога надається лише сім’ям, сукупний дохід сім’ї становить менше 5400 грн на одну особу, а також за умови, якщо родини не отримували допогу від ООН та партнерів протягом останніх трьох місяців. Хто і як може подати заявку на нову фінансову допомогу, розповідають на сайті UNHCR Україна.

Як писало раніше Delo.ua, ВПО знову можуть отримати кошти від ООН. У 2025 році українці зможуть отримати грошові виплати від УВКБ ООН. Організація Об’єднаних Націй надасть $2,6 млрд на гуманітарну підтримку України,