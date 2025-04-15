Без міжнародної допомоги: Трамп хоче майже вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину в рамках різкого скорочення державних витрат.

Про це пише Politico, посилаючись на отриманий у розпорядження документ.

Які програми скорочують

Планується, що на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено $28,4 мільярда, порівняно з цьогорічним бюджетом у $54,4 мільярда. Зменшення видатків передбачає скорочення, яких вимагає Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, і ліквідацію USAID (програми, що залишилися, передадуть Держдепу).

Скорочення, яких вимагає Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, торкнеться передусім USAID, оскільки його програми перебувають у процесі підпорядкування Державному департаменту.

Така пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, у тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним інституціям, борються з незаконним обігом наркотиків та розв'язують проблеми охорони здоров'я закордоном.

Зокрема, витрати на глобальні програми охорони здоров'я, можуть скоротити більш ніж на 50% (до менш ніж 5 мільярдів доларів), витрати на розв'язання проблем міграції та біженців будуть зменшені вполовину (до $1,5 млрд) і використовуватимуться лише в надзвичайних ситуаціях.

Також витрати на категорію під назвою "внески до міжнародних організацій", яка, ймовірно, містить установи ООН, буде скорочено з 1,5 мільярда доларів до 169 мільйонів доларів. Внески на міжнародну миротворчу діяльність будуть скорочені з 1,2 мільярда доларів до нуля.

Крім того, аби скоротити дипломатичний бюджет, планують закрити до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу. Йдеться про посольства США в Південній Африці та Сахелі, консульства в Європі та кілька посольств в Океанії.

За даними видання, у бюджетному документі передбачено виділення близько 2,1 мільярда доларів на нову програму під назвою "Фонд можливостей "Америка понад усе". У документі не уточнюється, що саме передбачатиме ця програма.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні. Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.