Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Наличный курс:

USD

40,98

40,87

EUR

46,81

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Без международной помощи: Трамп хочет почти вдвое сократить бюджет Госдепа и USAID — СМИ

Белый дом
Трамп планирует сокращение бюджета Госдепа и USAID почти вдвое / Depositphotos

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность обращения в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и Агентства США по международному развитию ( USAID ) почти наполовину в рамках резкого сокращения государственных расходов.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на полученный в распоряжение документ.

Какие программы сокращают

Планируется, что на 2026 год финансовый год Госдепу и USAID будет выделено $28,4 миллиарда, по сравнению с нынешним бюджетом в $54,4 миллиарда. Уменьшение расходов предполагает сокращение, требуемое Административно-бюджетным управлением Белого дома, и ликвидацию USAID (оставшиеся программы передадут Госдепу).

Сокращения, требуемые Административно-бюджетным управлением Белого дома, коснется прежде всего USAID, поскольку его программы находятся в процессе подчинения Государственному департаменту.

Такое предложение предполагает ликвидацию или существенное сокращение многочисленных программ, в том числе тех, которые способствуют развитию демократии, поддерживают образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным институтам, борются с незаконным оборотом наркотиков и решают проблемы здравоохранения за границей.

В частности, расходы на глобальные программы здравоохранения могут сократить более чем на 50% (до менее 5 миллиардов долларов), расходы на решение проблем миграции и беженцев будут уменьшены вполовину (до $1,5 млрд) и будут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Также расходы на категорию под названием "взносы в международные организации", которая, вероятно, содержит учреждения ООН, будут сокращены с 1,5 миллиарда долларов до 169 миллионов долларов. Вклады на международную миротворческую деятельность будут сокращены с 1,2 миллиарда долларов до нуля.

Кроме того, чтобы сократить дипломатический бюджет, планируют закрыть до трех десятков американских дипломатических представительств по всему миру. Речь идет о посольствах США в Южной Африке и Сахеле, консульствах в Европе и нескольких посольствах в Океании.

По данным издания, в бюджетном документе предусмотрено выделение около 2,1 миллиарда долларов на новую программу под названием "Фонд возможностей "Америка превыше всего". В документе не уточняется, что будет предусматривать эта программа.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ   о приостановлении всех программ внешней помощи США   90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические. В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.

Автор:
Светлана Манько