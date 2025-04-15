Без международной помощи: Трамп хочет почти вдвое сократить бюджет Госдепа и USAID — СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность обращения в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и Агентства США по международному развитию ( USAID ) почти наполовину в рамках резкого сокращения государственных расходов.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на полученный в распоряжение документ.

Какие программы сокращают

Планируется, что на 2026 год финансовый год Госдепу и USAID будет выделено $28,4 миллиарда, по сравнению с нынешним бюджетом в $54,4 миллиарда. Уменьшение расходов предполагает сокращение, требуемое Административно-бюджетным управлением Белого дома, и ликвидацию USAID (оставшиеся программы передадут Госдепу).

Сокращения, требуемые Административно-бюджетным управлением Белого дома, коснется прежде всего USAID, поскольку его программы находятся в процессе подчинения Государственному департаменту.

Такое предложение предполагает ликвидацию или существенное сокращение многочисленных программ, в том числе тех, которые способствуют развитию демократии, поддерживают образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным институтам, борются с незаконным оборотом наркотиков и решают проблемы здравоохранения за границей.

В частности, расходы на глобальные программы здравоохранения могут сократить более чем на 50% (до менее 5 миллиардов долларов), расходы на решение проблем миграции и беженцев будут уменьшены вполовину (до $1,5 млрд) и будут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Также расходы на категорию под названием "взносы в международные организации", которая, вероятно, содержит учреждения ООН, будут сокращены с 1,5 миллиарда долларов до 169 миллионов долларов. Вклады на международную миротворческую деятельность будут сокращены с 1,2 миллиарда долларов до нуля.

Кроме того, чтобы сократить дипломатический бюджет, планируют закрыть до трех десятков американских дипломатических представительств по всему миру. Речь идет о посольствах США в Южной Африке и Сахеле, консульствах в Европе и нескольких посольствах в Океании.

По данным издания, в бюджетном документе предусмотрено выделение около 2,1 миллиарда долларов на новую программу под названием "Фонд возможностей "Америка превыше всего". В документе не уточняется, что будет предусматривать эта программа.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические. В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.