Украина может остаться без лекарств против ВИЧ – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что решение администрации Дональда Трампа приостановить внешнюю помощь США "существенно нарушило" поставки препаратов для лечения ВИЧ в восьми странах, среди которых Украина. Вскоре там может закончиться это лекарство.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВОЗ.

Отмечается, что Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут остаться без лекарств против ВИЧ уже в ближайшие месяцы.

"Срыв программ противодействия ВИЧ может свести на нет 20 лет прогресса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесусом.

Он добавил, что это может привести к более чем 10 миллионам дополнительных случаев инфицирования ВИЧ и трем миллионам смертей, связанных с ВИЧ.

"Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы если они прекращают прямое финансирование стран, это делалось упорядоченным и гуманным способом, что позволяет найти альтернативные источники финансирования", — подчеркнул Гебреесус.

Как пишет издание, по состоянию на начало марта за неимением финансирования прекратили работу 167 медицинских учреждений, и без срочного вмешательства к июню могут закрыться еще более 220 заведений.

Планы США выйти из ВОЗ заставили заморозить прием на работу и инициировать сокращение бюджета, ведь обычно агентство ООН получает около пятой части общего годового финансирования именно от американцев.

Приостановка финансирования USAID

Отметим, что украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет .

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.