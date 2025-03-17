Украинцы жалуются на завышение цен на лекарства: в каких регионах больше всего обращений

С начала марта 2025 года в Госпродслужбу поступило 567 обращений по завышению цен на лекарства. Больше обращений получено от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и города Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что через две недели специалисты ведомства сделали следующее в сфере реализации государственной политики по контролю за ценами на лекарственные средства:

проведено 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями

согласовано проведение 210 внеплановых проверок;

фактически начато 52 проверки;

установлено нарушение в 4 случаях: повышение от установленных надбавок колеблется от 2% до 72%.

"В целом по данным Госпродпотребслужбы зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это относится и к ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", — рассказал Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы.

Он напомнил, что с 1 марта возобновлено проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных заведениях Поэтому каждый украинец имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы., в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам

В Украине снизят цены на наиболее важные лекарства на 30%

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для снижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен все лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись президенту Украины.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.